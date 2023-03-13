Amasya'ya Mart karı | Video

579 rakıma sahip olan mahallede sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur kara dönüştü. Yüksek kesimli mahallede yağan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Alpay Eftelioğlu, "Sabah kalktığımızda kar yağdığını görünce çok mutlu olduk. Yağmur yağıyordu dün geceden beri. Kara dönüştü valla bizde gayet mutlu olduk. Kar berekettir. Kuraklığa çaredir." dedi.

Çakallar mahallesinde yaşayan bir diğer vatandaş Musa Eftelioğlu, "Pazar gününden beri rahmet yağıyor. Kara dönüşmesi bizi çok mutlu etti. Malum bizim mahallemizin rakımı yüksek, aşağıda kent merkezinde yağmur yağarken bizim mahallemizde kar yağıyor. Kar iyidir kuraklık olmaz." diye konuştu.