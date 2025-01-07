Amatör balıkçı oltayla tek seferde 50 kiloluk 2 balık yakaladı | Video 07.01.2025 | 09:51 Hatay'da İskenderun Körfezi'nde amatör balıkçı Volkan Suğurtin, 1 metre uzunluğunda ve toplam 50 kilogram ağırlığında iki balığı tek seferde aynı oltayla 1 buçuk saatte yakalamayı başardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arsuz ilçesinden balık avlamak için İskenderun Körfezi'ne açılan amatör balıkçı Volkan Suğurtin'in oltası iki balığa takıldı. Uzun uğraşlar sonrası yaklaşık 1 buçuk saat süren mücadeleyle bota çekmeyi başardığı yaklaşık 1 metre boya ve toplam 50 kilogram ağırlığa sahip balığı gören Suğurtin, şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan balıkların görüntüleri, görenlerin ilgisini çekti.

" İLK DEFA BİR OLTAYA İKİ BÜYÜK BALIK VURDU İKİ BALIK TOPLAM 50 KİLOGRAM "

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan 37 yaşındaki Volkan Suğurtin " Balığı Arsuz tarafında Ömer Aydın'la beraber yakaladık. Mesai saatlerinden sonra boş vakitlerimizde amatör balıkçılık yapıyoruz. Balık avlamak için her zaman canlı yem kullanıyoruz ve herkese tavsiye ederiz. Canlı yem kullanarak ve balıkların vuruş saatlerini ayarlayarak bilinçli avcılık yapıyoruz ve herkesin tutabileceği balıklar. Yakaladığımız balığın cinsi Akya. İlk defa bir oltaya iki büyük balık vurdu iki balık toplam 50 kilogram. Oltaya takılan balıklar sanki çiftmiş gibiydi. Balığı almamız yaklaşık bir buçuk saati buldu ve sonrasında video çektik. Tuttuğumuz balığın heyecanını, onun adrenalini yaşamak çok büyük bir zevkti. İnşallah ilerleyen zamanlarda da aynısını yakalamayı ümit ediyoruz " ifadelerini kullandı.