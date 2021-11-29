Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler park halindeki bir TIR'ın üstüne devrildi. Lodos nedeniyle istif halinde bulunan konteynerlerin devrilmesi üzerine TIR'ın kupa bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler park halindeki bir TIR'ın üstüne devrildi. Lodos nedeniyle istif halinde bulunan konteynerlerin devrilmesi üzerine TIR'ın kupa bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.