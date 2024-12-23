Ambarlı Limanı'nda yan yatan konteyner yüklü gemi böyle görüntülendi | Video

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Limanda yan yatan gemi ise dron ile böyle görüntülendi.