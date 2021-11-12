Video Yaşam Ambulans ile hafriyat kamyonu çarpıştı | Video
Ambulans ile hafriyat kamyonu çarpıştı | Video

Ambulans ile hafriyat kamyonu çarpıştı | Video

12.11.2021 | 14:43

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada ambulanstaki iki kişi yaralandı. Haberi duyup kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, daha öncede birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının yaşandığı Çorlu-Çerkezköy yolu Veliköy ışıklı kavşağında meydana geldi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Çorlu'dan aldığı hastayı Çerkezköy'deki bir hastaneye taşıyan özel bir ambulans firmasına ait Sercan Köksalan yönetimindeki ambulans ile Harun Çeliker idaresindeki hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevki yapılan hasta ile kamyon şoförü Çeliker kazayı yara almadan atlatırken, ambulans sürücüsü Köksalan ile sağlık görevlisi Ahunur Demirci yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan sağlıkçıları, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Köksalan ve Demirci, ambulansla İrmet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sevki yapılan hasta ise, başka bir ambulansla nakledilerek hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülere göre, Veliköy istikametinden Karaağaç yönüne geçmek için kavşakta bekleyen iki kamyonun sağ tarafından geçen hafriyat kamyonu ile Çerkezköy istikametine giden ambulans kavşakta çarpışıyor. Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda araştırmalarına devam ediyor. Sağlıkçılar, siren çalarak ve tepe lambaları yanık bir şekilde seyir halinde olduğunu, kamyon sürücüsü ise yeşil ışıkta geçtiğini ifade etti.
Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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