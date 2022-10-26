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OTOMATİK OYNAT
05:49
Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 26.10.2022 | 09:08
00:26
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 26.10.2022 | 09:04
04:34
Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.10.2022 | 08:47
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Antalya'da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video 25.10.2022 | 16:30
02:12
Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video 25.10.2022 | 16:29
00:26
Trafikte avukatı tekme tokat dövdüler! Saldırı anı kamerada | Video 25.10.2022 | 15:52
02:35
Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Çamlıca Tepesi’ne koştu | Video 25.10.2022 | 16:03
00:22
Aracı çalıştıramayınca iterek götürdü | Video 25.10.2022 | 14:27
00:11
Ankara Emniyeti'nden PKK'nın basın ayağına operasyon | Video 25.10.2022 | 14:27
03:18
Fatih'te kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında katletti | Video 25.10.2022 | 14:26
00:20
İzmir'de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video 25.10.2022 | 13:58
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Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı! O anlar kamerada | Video 25.10.2022 | 12:44
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Aksaray jandarması kaçak avcıların akülü ses tuzağını bozdu | Video 25.10.2022 | 12:44
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Adana'da suç örgütüne şafak vakti operasyon | Video 25.10.2022 | 12:24
02:59
E-5 Kara Yolu Avcılar Mevkiinde ambulansa yol vermeyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.