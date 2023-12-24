Ambulansın peşine takılan şahıs, hastane yerine polis merkezine götürüldü | Video
Bahçelievler’de alkollü sürücü içerisinde hasta bulunan ambulansın peşine takıldıktan sonra arkadan vurdu. Kazanın ardından ambulans şoförü aracı durdurmadan hastane yerine polis merkezine gitti. Polis ekipleri ambulansın peşine takılan alkollü sürücüye adli işlem başlattı.
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