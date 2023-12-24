Ambulansın peşine takılan şahıs, hastane yerine polis merkezine götürüldü | Video 24.12.2023 | 10:12 Bahçelievler’de alkollü sürücü içerisinde hasta bulunan ambulansın peşine takıldıktan sonra arkadan vurdu. Kazanın ardından ambulans şoförü aracı durdurmadan hastane yerine polis merkezine gitti. Polis ekipleri ambulansın peşine takılan alkollü sürücüye adli işlem başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci bulvarı ve Dr. Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 34 YB 6407 plakalı resmi 112 ambulansı hasta taşıdığı esnada H.K. idaresindeki 34 HGJ 225 plakalı araç tarafından takip edildi. Kovalamaca esnasında şoförler arasında sözlü tartışma yaşanırken H.K.'nin ambulansı sıkıştırmasıyla ambulansa sürterek maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazadan sonra M.T. ambulansı durdurmayarak hastane yerine polis merkezine sürdü. Ambulansın nereye gittiğini fark etmeyen H.K. takibe devam etti. Ambulansla polis merkezinin önüne gelen M.T. polis ekiplerinden yardım istedi. Takip eden aracı durduran polisler H.K.'yi işlem yapmak için polis merkezinin içerisine aldı. Polis merkezine çağırılan trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolü sonucunda H.K., 2.10 promil alkollü çıktı. Olay üzerine şahısların ifadeleri alındı. H.K. mevcutlu olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Savcılığın olayla ilgili çalışması sürüyor.