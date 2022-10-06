Amca oğullarının muhtarlık seçimine dayanan kavgasında kan aktı: 4 yaralı | Video
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Denizli’de yaşayan amca oğulları arasında, daha önce Erzurum’da yaşanmış muhtarlık seçimine dayandığı iddia edilen tartışmada kan aktı. Birbirlerine sopa ve bıçakla saldıran amca oğullarının kavgasında 2 kişi sırtından, 2 kişi ise bacağından yaralandı.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, sırtından bıçakla yaralanan O.K. (29) ve M.K. (23) ile bacağından yaralanan B.K. (18) ve F.K.'yı (27) farklı hastanelere kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri, kavgaya karışan U.K., E.K., A.K., Y.K., Ö.K. ve R.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri kanlı sopadan parmak izi alırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.