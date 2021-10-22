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Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti 22.10.2021 | 08:43
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan arazi kavgasına karışan (2) aile arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. Amca ve yeğenleri arasındaki arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan çatışmada (1) kişi hayatını kaybetti, (4) kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğenler (İ.B.) ve (S.B.) tutuklanarak cezaevine gönderildi.