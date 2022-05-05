Video Yaşam Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı | Video
Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı | Video

Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı | Video

05.05.2022 | 16:25

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İstanbul Havalimanı'nda bir kişi; çok benzediği bir kişinin pasaportuyla "Mülteci" olarak İspanya'nın Barselona Şehri'ne gitmek istedi. Pasaporttaki fotoğrafa uygun olarak kaşlarını aldırdı; sakal tıraşı oldu. Pasaportta fotoğrafı bulunan pasaport sahibinin burnu ile kendi burnunun arasındaki farklılığı ise kendisine "Ameliyat" olmuş süsü vererek kapatmaya çalıştı. Burnunu beyaz bir bandajla sardı. Oman U.'nun planı, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fark edildi. Kendisini durduran polislere de "Ameliyat oldum" yalanını söyleyen ve suçüstü yakalanan Oman U. gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; burnunda beyaz ameliyat sargısı bulunan ve hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. O kişinin bir başkasına ait olan pasaportla yurt dışına çıkış yapmak üzere İstanbul Havalimanı'na geldiği tespit edildi. İddialara göre; "Mülteci" olarak İspanya'nın Barselona Şehri'ne uçakla gitmeyi ve orada sığınma talep etmeyi hedefleyen Irak uyruklu Oman U. adlı kişi; kendisine çok benzeyen Asada Nasser Khalfan Al Balushi (35) adlı kişinin pasaportunu kullanmak istedi. Asada Nasser Khalfan Al Balushi ile aralarında benzerlik bulunan Oman U., polislere yakalanmamak adına elindeki pasaportta bulunan Asada Nasser Khalfan Al Balushi'ye ait fotoğrafa daha fazla benzemek için kaş bölgesini fotoğrafa uygun bir şekilde aldırdı ve yine fotoğrafa uygun bir şekilde sakal tıraşı oldu.

POLİSLERE "AMELİYAT OLDUM" DEDİ

Ülkemize Irak'tan geldiği ve "Oturum İzni" aldığı saptanan Oman U., Asada Nasser Khalfan Al Balushi'nin burnu ile kendi burnunun arasındaki farklılığı gizlemek için ise başka bir yöntem kullandı.

Burnuna beyaz bir bandaj saran ve kendisine "Ameliyat" olmuş süsü veren Oman U.'nun bu planını, durumu fark eden İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri bozdu. Polislere "Ameliyat oldum" yalanını da söyleyen Oman U.'nun burnundaki bandaj açıldı. Detaylı incelemeler ile birlikte; Oman U.'nun elindeki pasaportun Asada Nasser Khalfan Al Balushi'ye ait olduğu ortaya çıkarıldı. Oman U. gözaltına alındı. O anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yüzüne siyah renkli maske de takan Oman U. yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Kabul Edilemeyen Yolcu Birimi'ne teslim edildi. Oman U. yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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