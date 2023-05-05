Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video 05.05.2023 | 13:23 Türkiye’den geçmiş yıllarda ABD'ye kaçırılan ve yurda geri getirilen eserlerden bazılarının İsrailli çiftin 1980’lerden beri oluşturdukları kaçak koleksiyonda bulunduğunu belirten Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, “İsrailli Shelby White ve eşi Leon Levy çiftinin 1980’lerden beri koleksiyonlarını yasa dışı olarak kazılan kültür varlıklarından oluşturduklarını biliyoruz. Bunlar bizim daha önce de yaptığımız çalışmalarda sürekli üzerinde durduğumuz bir koleksiyon grubuydu” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan binlerce tarihi eserin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, ABD'ye kaçırılan 12 eser daha geçtiğimiz günlerde hava yolu ile yurduna geri döndü. Eserlerin yurduna geri dönmesinde ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar önemli rol aldı.

ESERLER MÜZEDE SERGİLENİYOR

Getirilen eserler arasında Bronz Baş, Bronz Septimus Severus Heykeli, Bronz Boğa Arabası Modeli, Roma Dönemi Askeri Diploma, Çatalhöyük Kökenli Taş Heykelcik, Hacılar Ana Tanrıça Heykelciği, Kiliya Tipi lider, Perge Kökenli Tetrarkh Heykel Başları (2 adet) Muğla, Milas, Hydai (Damlıboğaz) Antik Kenti Kökenli Vazo, Pişmiş Toprak Vazo, Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kol yer aldı. Antalya müzesi içerisinde sergilenen eserler ziyaret edilmeye devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu eserlerden bazılarının İsrailli Shelby White ve müteveffa eşi Leon Levy'in kaçak koleksiyonunda bulunduğunu açıkladı. 2022 yılında iadesi sağlanan Lucius Verus heykeli ile Perge kökenli lahit de bu koleksiyonda yer aldığı öğrenildi. Diğer eserler ise Bronz Boğa Arabası Modeli, Roma Dönemi Askeri Diploma, Çatalhöyük Kökenli Taş Heykelcik, Hacılar Ana Tanrıça Heykelciği, Kiliya Tipi İdol olduğu belirtildi.

"BAKANLIK OLARAK KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Antalya'nın turizmin olduğu kadar kültürün de başkenti olduğunu belirten Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, "Bizim çok önemli kazı çalışmalarımız var. Bunun yanından Antalya'nın her bölgesinde müzelerimiz milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Antalya müzesi içerisinde bulundurduğu eserler bakımından bizim için çok kıymetlidir. Biz bakanlık olarak kültür turizmi için de önemli çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda hem Side'de hem de Olympos'ta iki tanıtım yaptık. Alanya'dan başlayarak Kaş'a kadar kültürel miras koridoru oluşturmak için planlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"2021 YILINDA BAKANLIĞIMIZ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE İKİLİ BİR PROTOKOL İMZALADI"

Antalya Müzesine her geçen gün yeni eserlerin kazandırıldığını belirten Zoroğlu, "Yurtdışından gelen eserleri sergilemeye devam ediyoruz. En son burada 2 lansman oldu. 15 eserin Amerika'dan iadesini sağladık. Bunlar çok önemli eserlerdir. Sadece tarihi öneminin dışında, kültür kaynaklarının ait olduğu ülkeye iadesine ilişkin çalışmalarda çok önemli bir adım attık. Bu adımları kolay atmadık. 2021 yılında bakanlığımız Amerika Birleşik Devletleri ile ikili bir protokol imzaladı. Bu protokol çerçevesinde normalde hukuk yoluyla çözmemiz gereken davalar bürokratik yoldan çözüme ulaşıyor. Elbette hukuki bir süreç var ama bu protokol ile işler daha da hızlandı" açıklamasına yer verdi.