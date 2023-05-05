Video Yaşam Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video
Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video

Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video

05.05.2023 | 13:23

Türkiye’den geçmiş yıllarda ABD'ye kaçırılan ve yurda geri getirilen eserlerden bazılarının İsrailli çiftin 1980’lerden beri oluşturdukları kaçak koleksiyonda bulunduğunu belirten Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, “İsrailli Shelby White ve eşi Leon Levy çiftinin 1980’lerden beri koleksiyonlarını yasa dışı olarak kazılan kültür varlıklarından oluşturduklarını biliyoruz. Bunlar bizim daha önce de yaptığımız çalışmalarda sürekli üzerinde durduğumuz bir koleksiyon grubuydu” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan binlerce tarihi eserin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, ABD'ye kaçırılan 12 eser daha geçtiğimiz günlerde hava yolu ile yurduna geri döndü. Eserlerin yurduna geri dönmesinde ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar önemli rol aldı.

ESERLER MÜZEDE SERGİLENİYOR
Getirilen eserler arasında Bronz Baş, Bronz Septimus Severus Heykeli, Bronz Boğa Arabası Modeli, Roma Dönemi Askeri Diploma, Çatalhöyük Kökenli Taş Heykelcik, Hacılar Ana Tanrıça Heykelciği, Kiliya Tipi lider, Perge Kökenli Tetrarkh Heykel Başları (2 adet) Muğla, Milas, Hydai (Damlıboğaz) Antik Kenti Kökenli Vazo, Pişmiş Toprak Vazo, Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kol yer aldı. Antalya müzesi içerisinde sergilenen eserler ziyaret edilmeye devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu eserlerden bazılarının İsrailli Shelby White ve müteveffa eşi Leon Levy'in kaçak koleksiyonunda bulunduğunu açıkladı. 2022 yılında iadesi sağlanan Lucius Verus heykeli ile Perge kökenli lahit de bu koleksiyonda yer aldığı öğrenildi. Diğer eserler ise Bronz Boğa Arabası Modeli, Roma Dönemi Askeri Diploma, Çatalhöyük Kökenli Taş Heykelcik, Hacılar Ana Tanrıça Heykelciği, Kiliya Tipi İdol olduğu belirtildi.

"BAKANLIK OLARAK KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
Antalya'nın turizmin olduğu kadar kültürün de başkenti olduğunu belirten Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, "Bizim çok önemli kazı çalışmalarımız var. Bunun yanından Antalya'nın her bölgesinde müzelerimiz milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Antalya müzesi içerisinde bulundurduğu eserler bakımından bizim için çok kıymetlidir. Biz bakanlık olarak kültür turizmi için de önemli çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda hem Side'de hem de Olympos'ta iki tanıtım yaptık. Alanya'dan başlayarak Kaş'a kadar kültürel miras koridoru oluşturmak için planlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"2021 YILINDA BAKANLIĞIMIZ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE İKİLİ BİR PROTOKOL İMZALADI"
Antalya Müzesine her geçen gün yeni eserlerin kazandırıldığını belirten Zoroğlu, "Yurtdışından gelen eserleri sergilemeye devam ediyoruz. En son burada 2 lansman oldu. 15 eserin Amerika'dan iadesini sağladık. Bunlar çok önemli eserlerdir. Sadece tarihi öneminin dışında, kültür kaynaklarının ait olduğu ülkeye iadesine ilişkin çalışmalarda çok önemli bir adım attık. Bu adımları kolay atmadık. 2021 yılında bakanlığımız Amerika Birleşik Devletleri ile ikili bir protokol imzaladı. Bu protokol çerçevesinde normalde hukuk yoluyla çözmemiz gereken davalar bürokratik yoldan çözüme ulaşıyor. Elbette hukuki bir süreç var ama bu protokol ile işler daha da hızlandı" açıklamasına yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video 08:40
Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video 05.05.2023 | 13:23
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 01:17
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 13:23
Sancaktepe’de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video 02:00
Sancaktepe'de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video 05.05.2023 | 12:36
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 01:17
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 13:17
Bursa’da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video 01:22
Bursa'da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video 05.05.2023 | 13:17
Oğlunu öldüren baba tutuklandı | Video 00:20
Oğlunu öldüren baba tutuklandı | Video 05.05.2023 | 13:11
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: Kızımla sevgilim duşta demişti | Video 03:39
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: "Kızımla sevgilim duşta" demişti | Video 05.05.2023 | 13:08
Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video 00:10
Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video 05.05.2023 | 13:11
Beyoğlu’nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05:06
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05.05.2023 | 12:40
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:23
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 12:14
Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı | Video 02:01
Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı | Video 05.05.2023 | 12:11
Afyon’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 00:55
Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 12:11
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 04:00
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 05.05.2023 | 10:43
Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video 07:48
Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video 05.05.2023 | 11:47
Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video 04:14
Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video 05.05.2023 | 11:47
Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video 01:05
Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video 05.05.2023 | 11:51
5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: Tüketirken Tükenmek | CUMA HUTBESİ DİNLE 07:34
5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: "Tüketirken Tükenmek" | CUMA HUTBESİ DİNLE 05.05.2023 | 11:54
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 01:14
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 05.05.2023 | 10:40
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL’lik ziynet eşyası çaldılar | Video 00:47
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar | Video 05.05.2023 | 10:37
Adana’da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 00:37
Adana'da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 05.05.2023 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA