Video Yaşam Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video
Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video

Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video

28.12.2021 | 16:37

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İstanbul Beyoğlu’nda Amerikan vatandaşı Leonar Samuel R.’yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 4 kişi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Polis olaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi ise arıyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Amerikalı iki kişi ile omuz atma yüzünden tartıştıkları öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı saat 05:00 sıralarında meydana gelen olayda Amerikan vatandaşı Leonard Samuel R. Bir arkadaşı ile yürürken karşısına çıkan grupla omuz atma yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışma alevlenince gruptan birileri bıçak çekti ve Leonar Samuel R.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden F.K., E.A., M.K.O. ve T.D. gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.Y.'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Omuz atma yüzünden çıkan tartışmayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun tartıştığı ve Amerikan vatandaşının bıçaklandığı görülüyor.

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