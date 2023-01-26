Video Yaşam Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi | Video
Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi | Video

Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi | Video

26.01.2023 | 11:49

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini bildirdi.

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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini ifade etti. Nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde fotokapanlarla kaydedilen görüntüleri paylaşan Kirişci, "İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadelerini kullandı.

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