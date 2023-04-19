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Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı | Video

Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı | Video

19.04.2023 | 11:26

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik rahatladı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu?nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 1 hafif ticari araç ve 4 otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Zincirleme trafik kazası sebebiyle yolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanabildi. Bayram tatili için yola erken çıkanların oluşturduğu yoğunluk kaza yoğunluğuyla da birleşince 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol yeniden 3 şeritti olarak trafiğe açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araç trafiği de rahatlamış oldu.

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