Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü | Video
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırda yangın çıktı. Tırın çekicisinin tamamen yanarak hurdaya döndüğü yangında, dorse kısmında bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebi ile bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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