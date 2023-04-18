Video Yaşam Anadolu Otoyolu’ndaki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video
Anadolu Otoyolu’ndaki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video

Anadolu Otoyolu’ndaki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video

18.04.2023 | 08:09

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ham deri yüklü tır ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İkbaliye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Koyuncu idaresindeki yabancı plakalı ham deri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri aşarak Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CGU 830 plakalı Opel marka ciple çarpıştı. Meydana gelen feci kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan Munise Asker, Y.Y., T.Y. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan Munise Asker, Y.Y., T.Y.'i Sakarya'daki çeşitli hastanelere sevk ederken, diğer 2 yaralı Düzce'deki hastaneye sevk edildi. Sakarya'da tedavi altına alınan yaralılardan Munise Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması ile normal seyrine döndü.

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