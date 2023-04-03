Anadolu Yakası'nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşandı | Video
İstanbul için beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başladı. Yağmur sonrası D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluk oranı yüzde 54’e ulaştı.
Yağmur sonrası ise Kadıköy D-100 kara yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerine çıktı.
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