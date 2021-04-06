Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü | Video
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Antalya’da evinin dış kapı anahtarını içeride unutan gencin, evine tehlikeli giriş yöntemi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Alt kattaki komşusunun balkonuna çıkıp ipe tutunan genç adam, 3. kattaki arkadaşlarının ipi çekmesiyle 2. kattaki evinin penceresinden içeriye girdi.
Serik ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan bir gencin, ip yardımıyla arkadaşları tarafından çekilerek pencereye ulaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir apartmanın ikinci katında oturan genç adam, alt kattaki balkona çıktı. Beline bağladığı ipe iyice sarılan genç adam, üçüncü kattaki arkadaşlarının ipi çekmesi sayesinde, açık olan pencereden evine girdi, ardından 'tamam salın beni' diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü.
Düşme tehlikesini hiçe sayan genç ve arkadaşları, o anları ise sosyal medyadan yayınladı.