Anahtarını kopyalayıp arkadaşlarının evini soydular | Video

İstanbul’da üç kişi; anahtarını kopyaladıları yakın arkadaşlarının evini soydu. 30 bin liralık ziynet eşyası çalan üç kişi yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay Silivri İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle'de yaşandı. Bir site içerisindeki bir adrese giren hırsızlar; 30 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 700 dolar nakit para çaldı. İnceleme başlatan İstanbul Polisi güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin açık kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.O. (41), M.Z. (39) ve S.G. (34) yakalandı.

Polisin tespitlerine göre; şüphelilerden M.Z. ve S.G.'nin, evi soyulan Türkmenistan uyruklu mağdur G.A.'nın çok yakın arkadaşları olduğu ortaya çıktı. İddialara göre; mağdur G.A. sohbet sırasında iki arkadaşına evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yerini söyledi. S.G. isimli şüpheli de yakın arkadaşı olan mağdurun evinin anahtarını kopyalattı. Arkadaşlarının evini soyan ve yakalanan üç şüpheli "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.