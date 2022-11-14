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OTOMATİK OYNAT
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Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
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Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
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Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 14:35
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Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 14.11.2022 | 13:00
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Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 14.11.2022 | 12:52
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Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 14.11.2022 | 11:50
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İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 14.11.2022 | 11:23
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Babası tarafından boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti | Video 14.11.2022 | 10:30
Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1?inci kattaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir (72), bir ucunu bacağına bağladığı halat kısa kalınca asılı kaldı. Çelikdemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.