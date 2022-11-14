Video Yaşam Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video

Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video

14.11.2022 | 18:24

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1?inci kattaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir (72), bir ucunu bacağına bağladığı halat kısa kalınca asılı kaldı. Çelikdemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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