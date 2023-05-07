Video Yaşam Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi | Video
Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi | Video

Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi | Video

07.05.2023 | 12:13

Mersin'in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 13 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü hortum felaketi evleri de vurdu. Akarca Mahallesi Oğuz Apartmanında bulunan bazı evler, savaş alanına dönerken, vatandaşlar can kayıpları olmadığı için mutlu olduklarını ancak büyük maddi hasar yaşadıklarını anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları yıktı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. 13 kişinin hafif şekilde yaralandığı felakette, yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü öğrenildi. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri tarafından zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Akarca Mahallesi Oğuz Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, "Gelmiş geçmiş en büyük hortum felaketini yaşadık. 2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza resmi tespiti yaptıracağız hem de mal müdürlüğündeki ekiplerimiz geldi. Onlar zarar ziyan tespiti yaptıktan sonra ilgili yetkililere bildirip, yardım noktasında neler yapılabilir, Cumhurbaşkanımızın dün de söz verdiği gibi yardım noktasında gerekli çalışmaları yapmaktayız. Dün zaten belediye olarak, ön tespit yapmıştık bir hazırlık noktasında. Devletimiz büyüktür, vatandaşlarımızın yaralarını saracak inşallah" dedi.

"KAPILARI SÖKÜP ARKA TARAFA ATMIŞ"
Evi zarar gören vatandaşlardan Hüsamettin Zeybek, "Ben işteyken eşim aradı evde hortum oldu diye. Koşarak geldim ve görecek bir şey yoktu. Çocuklarımda herhangi bir hasar yok sadece maddi hasarımız vardı. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi evimizde kapı, penceremiz kırılmış, eşyalar bir birine girmiş. Başka da yapacağımız bir şey yok. Allah'tan geldi diyoruz. Hortum ön taraftan basınç yapmış, muhtemelen tüm kapıları sökerek, arka taraftan çıkartma yapmış. İlk önceki hali bundan daha beterdi. Çocuklar basınçtan etkilenmişler çekyatın üzerine yatmışlar. Anneleri de çocuklara zarar gelmesin diye üstüne yatmış öyle kurtulmuşlar" ifadelerini kullandı.

"TELEFON DİREĞİNE SARILDIM"
Evi zarar gören Halil Yıldırım ise hortum esnasında serada dut topladığını belirterek, "Seradan kaçtım buraya geldim, üstümü değişmek için gelecek hali yok. Bu şekilde işte gördüğünüz gibi. Can zayiatımız yok. Ama işte maddi hasar var. Göründüğü gibi her şey. Serada çatırtılar oldu. Hanıma hemen 'sera göçüyor, atından çıkalım' dedim. Yağmur, kovadan boşalır gibi yağıyordu. Dışarıya çıktık, telefon direğine sarıldım. Yandaki seralar göçtü benim serada az hasar var. Arabanın birisini ters çevirdi attı. Başka bir komşunun ağaç merdiven düştü. Üstümüzü değişeceğiz diye döndük geldik. Burası da böyle" şeklinde konuştu. Öte yandan ilçede sarar gören elektrik direkleri yetkiler tarafından onarılıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anamur’daki hortum evleri savaş alanına çevirdi | Video 06:45
Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi | Video 07.05.2023 | 12:13
Kaskı sayesinde ölümden döndü, o anlar kamerada | Video 01:57
Kaskı sayesinde ölümden döndü, o anlar kamerada | Video 07.05.2023 | 12:13
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 00:14
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 07.05.2023 | 12:13
İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video 00:20
İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video 07.05.2023 | 10:57
Hatay’da feci kaza! Kamyon, asker uğurlayan kalabalığa daldı | Video 09:17
Hatay'da feci kaza! Kamyon, asker uğurlayan kalabalığa daldı | Video 07.05.2023 | 10:02
Batman’da 5 yaşındaki çocuğun, su ile dolu alanda boğulmaktan son anda kurtulduğu metruk binanın yıkımına başlandı | Video 02:01
Batman'da 5 yaşındaki çocuğun, su ile dolu alanda boğulmaktan son anda kurtulduğu metruk binanın yıkımına başlandı | Video 07.05.2023 | 10:02
Seyir halinde ’spor programı’ izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:24
Seyir halinde 'spor programı' izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 07.05.2023 | 10:02
Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video 06:29
Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video 07.05.2023 | 09:24
Garzan Çayı’nda nesli tehdit altında olan ’su samuru’ görüldü | Video 00:25
Garzan Çayı'nda nesli tehdit altında olan 'su samuru' görüldü | Video 07.05.2023 | 09:24
10 yaşındaki Yazan, CHP seçim bürosunda yaşadığı dehşeti anlattı: Önce itti, sonra tutup çayı döktü | Video 02:30
10 yaşındaki Yazan, CHP seçim bürosunda yaşadığı dehşeti anlattı: "Önce itti, sonra tutup çayı döktü" | Video 07.05.2023 | 09:01
İzmir’de 4 kişilik grup bayrak asan AK Partililere sataşıp küfredince kavga çıktı | Video 04:12
İzmir'de 4 kişilik grup bayrak asan AK Partililere sataşıp küfredince kavga çıktı | Video 07.05.2023 | 08:33
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı | Video 00:24
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı | Video 07.05.2023 | 08:49
Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: Suya kapılan 6 işçi ölümden döndü | Video 02:18
Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: Suya kapılan 6 işçi ölümden döndü | Video 07.05.2023 | 08:35
Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez | Video 32:02
Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez | Video 06.05.2023 | 18:20
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 02:56
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 06.05.2023 | 16:13
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:45
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06.05.2023 | 16:01
Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video 06.05.2023 | 14:48
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 03:05
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.05.2023 | 14:44
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 00:45
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 06.05.2023 | 14:45
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 00:52
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 06.05.2023 | 14:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA