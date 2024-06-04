Anaokulu'nda ani ölümü herkesi hüzne boğmuştu, minik Asel son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.06.2024 | 16:28 Sivas’ta ani ölümüyle herkesi hüzne boğan 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay dün, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre, Asel Sapdüzen ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatırken küçük Asel için Ay Yıldız Caminde cenaze namazı düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına minik Asel'in anne ve babası, ebeveynlerinin mesai arkadaşları, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik Asel'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke çocuk mezarlığına defnedildi. Asel'in tabut üzerine konulan kırmızı elbisesi ise dikkat çekti.