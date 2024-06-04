Anaokulu'nda ani ölümü herkesi hüzne boğmuştu, minik Asel son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sivas’ta ani ölümüyle herkesi hüzne boğan 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı.
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