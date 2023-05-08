Ani fren yapan motosikletli aracın altına girmekten son anda böyle kurtuldu | Video
Bursa’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü; karşısına çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ani frenin etkisiyle yan yatan sürücü dönüş yapan otomobilin altında kalmakta son anda kurtulurken, o anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
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