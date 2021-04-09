Video Yaşam Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı | Video

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı | Video

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı | Video
09.04.2021 | 14:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı | Video 02:00
Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı | Video 09.04.2021 | 14:45
Adana'da sıfır kilometre lüks cip alan vatandaşa büyük şok! Ömrümün yettiği kadar bu işin peşindeyim 04:17
Adana'da sıfır kilometre lüks cip alan vatandaşa büyük şok! "Ömrümün yettiği kadar bu işin peşindeyim" 09.04.2021 | 13:59
Dünyanın en yüksek peribacasına Başkan Erdoğan posteri asıldı | Video 00:46
Dünyanın en yüksek peribacasına Başkan Erdoğan posteri asıldı | Video 09.04.2021 | 14:00
18 yaşında cinayete kurban gitti, geriye 22 yıl daha yaşar mıyım dediği video kaldı | Video 06:40
18 yaşında cinayete kurban gitti, geriye "22 yıl daha yaşar mıyım" dediği video kaldı | Video 09.04.2021 | 13:01
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz ölüm olayında kan donduran görüntü... Fadime Arslan'ın elini kim kesti? 03:04
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz ölüm olayında kan donduran görüntü... Fadime Arslan'ın elini kim kesti? 09.04.2021 | 13:52
Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar | Video 00:42
Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar | Video 09.04.2021 | 13:01
Polisi duygulandıran mektup. İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık | Video 01:19
Polisi duygulandıran mektup. "İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık" | Video 09.04.2021 | 12:06
Ankara'da damar yolu açılmış 30 köpek ölüsü bulundu 02:19
Ankara'da damar yolu açılmış 30 köpek ölüsü bulundu 09.04.2021 | 08:42
Cansu Tosun doğum sonrası formuna kavuştu, dansıyla herkesi büyüledi | Video 00:21
Cansu Tosun doğum sonrası formuna kavuştu, dansıyla herkesi büyüledi | Video 09.04.2021 | 12:21
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu 02:24
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu 09.04.2021 | 12:13
Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı olay yarattı | Video 00:42
Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı olay yarattı | Video 09.04.2021 | 11:50
Mesafesiz-maskesiz eğlendiler! Böyle yakalanıp 142 bin lira ceza yediler | Video 00:23
Mesafesiz-maskesiz eğlendiler! Böyle yakalanıp 142 bin lira ceza yediler | Video 09.04.2021 | 11:30
AVM’deki kafede eğlence düzenlediler! 18 kişiye 56 bin liralık mesafesizlik cezası 00:06
AVM’deki kafede eğlence düzenlediler! 18 kişiye 56 bin liralık mesafesizlik cezası 09.04.2021 | 11:30
İstanbul’da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü | Video 04:03
İstanbul’da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü | Video 09.04.2021 | 11:16
Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı | Video 02:15
Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı | Video 09.04.2021 | 11:16
Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheli yakayı böyle ele verdi | Video 01:12
Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheli yakayı böyle ele verdi | Video 09.04.2021 | 11:16
SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada 00:52
SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada 09.04.2021 | 10:02
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi | Video 01:38
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi | Video 09.04.2021 | 10:47
Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler... 03:46
Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler... 09.04.2021 | 10:02
Müge Anlı 9 Nisan 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına böyle girdi... 10:15
Müge Anlı 9 Nisan 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına böyle girdi... 09.04.2021 | 10:18

Sultangazi’de seyir halindeyken aracı alev alan sürücü, kendisini son anda dışarı atınca ölümden döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı üzeri İsmetpaşa mevkiinde yaşandı. Gündüz Parlatır, 34 UR 7893 plakalı aracıyla Arnavutköy Sultangazi istikametine seyrediyordu. Parlatır, İsmetpaşa mevkii alt geçidinden geçtiği sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda dehşete kapılan Parlatır, aracın alev almasıyla kendisini can havliyle dışarı attı. Araç alevlere teslim olurken, Parlatır ise yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Parlatır'ın çabası yangını söndürmede yetersiz kalınca diğer sürücüler yardıma koştu. Yangın elbirliğiyle söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik de normale döndü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA