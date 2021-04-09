Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı | Video
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Sultangazi’de seyir halindeyken aracı alev alan sürücü, kendisini son anda dışarı atınca ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı üzeri İsmetpaşa mevkiinde yaşandı. Gündüz Parlatır, 34 UR 7893 plakalı aracıyla Arnavutköy Sultangazi istikametine seyrediyordu. Parlatır, İsmetpaşa mevkii alt geçidinden geçtiği sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda dehşete kapılan Parlatır, aracın alev almasıyla kendisini can havliyle dışarı attı. Araç alevlere teslim olurken, Parlatır ise yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Parlatır'ın çabası yangını söndürmede yetersiz kalınca diğer sürücüler yardıma koştu. Yangın elbirliğiyle söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik de normale döndü.