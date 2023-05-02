Aniden emniyet şeridine girdi, zincirleme motosiklet kazasına neden oldu | Video
Ümraniye'de aniden emniyet şeridine geçiş yapan motosikletli kazaya neden oldu. Çarpışma sonrası yola savrulan 2 motosikletliden biri yaralandı. Kaza başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
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