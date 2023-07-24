Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı | Video
Tekirdağ’da koşarak bir anda yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza sonrası yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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