Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı | Video 24.07.2023 | 10:26 Tekirdağ’da koşarak bir anda yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya kaldırımında yürürken bir anda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen E.S.A. (14) isimli yayaya, Cumhuriyet Parkı istikametinden Santral kavşağı yönüne seyreden M.Ö. idaresindeki otomobil çarptı.Kaza sonrası yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.