Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video

Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmiye çalışan kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan biulgiye göre, Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesi Ankara caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yaralanan kadına olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.