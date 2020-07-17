Video Yaşam Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki corona virüsü vakası 61'e yükseldi | Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki corona virüsü vakası 61'e yükseldi | Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki corona virüsü vakası 61'e yükseldi | Video
17.07.2020 | 12:16

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Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinde tespit edilen corona virüsü vakası sayısı 61'e yükseldi!

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