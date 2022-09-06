Ankara emniyetinden “Ahsen” operasyonu | Video

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Ankara’da çaldıkları otomobillerin plakalarını değiştirerek işyeri ve inşaatlardan 41 hırsızlık olayını gerçekleştirerek 3 milyon lira vurgun yapan 16 kişilik şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskaca alındı. Ekipler çalışmalarını tamamlamasının ardından 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 13 zanlıyı gözaltına aldı.