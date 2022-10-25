Ankara Emniyeti'nden PKK'nın basın ayağına operasyon | Video

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Basın Komitesi faaliyetleri çerçevesinde Mezopotamya Ajansı’na yönelik olarak Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı olayları veya Kobani olayları benzeri 'Serhildan' olarak tabir ettikleri yaygın şiddet içerikli toplumsal sokak olayları çıkarmaya çalıştıkları, ülke genelinde kamuoyuna yansıyan birçok asayiş olayını fırsat bilerek etnik hassasiyetler üzerinden toplumsal gerginlik yaratmaya çalıştıkları tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından, ülke genelinde ve sınır ötesinde olmak üzere son zamanlarda artarak devam eden etkili ve başarılı operasyonlar neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir merkezlerinde ve kırsal alanda hareket kabiliyetinin zayıfladığı, örgüt içi çözülmelerin hız kazandığı, örgüt mensuplarının faaliyet alanlarının kısıtlandığı ve örgüte yeni katılımların en aza indirildiği bilinmektedir.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak amacıyla örgüt güdümünde yayın yapan internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla örgütsel propaganda faaliyetlerine hız kazandırmaya çalıştığı, terör örgütünün üst yönetimi tarafından; örgütün devamlığını sağlamak, örgüt içerisinde ve metropol illerimizde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını arttırmak, gerçekleştirilmek istenen eylemlere katılımları arttırmak, örgüte müzahir yapılanma/oluşum ve STK'ları hareketlendirmek ve diri tutmak adına sistematik olarak talimatların verildiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADA ETKİNLER

Örgüt üst yönetimi tarafından verilen eylem talimatlarının daha fazla kitlelere ulaşmasının sağlanması adına sözde haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan, dezenformasyona yönelik haberler ile yayınların yapıldığı, haber ve yayınları yapan kişilerin tespit edilmemesi adına gizliliğe dikkat ederek haber ve yayınların anonim olarak gerçekleştirildiği belirlendi. Sosyal medya araçlarının etkinliği ve bu alandaki kısmi denetimsizliği de fırsat bilen terör örgütünün kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden de gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BASIN YAYIN ORGANLARINI AKTİF KULLANIYORLAR

Ülkemizde ve uluslararası düzeyde propagandayı en etkili şekilde kullanmaya çalışan PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurulduğu günden bugüne tüm örgütsel yapılarını ve faaliyetlerini propaganda üzerine inşa ettiği, bu kapsamda örgütün şiddet eylemlerini gerçekleştiren birliklerini "silahlı propaganda birlikleri" olarak adlandırdığı, gerek siyasi alanda gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak müzahir basın yayın organları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, bahse konu faaliyetlerin terör örgütünün KCK sözleşmesinde Basın Komitesi olarak biçimlendirildiği tespit edildi.

Basın Komitesi faaliyetleri çerçevesinde sözde basın yayın faaliyetlerinin örgüt propagandası üzerine inşa edildiği, örgütün gerek siyasi alanda gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak müzahir basın yayın organlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, basın-yayın organı adı altındaki yapıların terör örgütünce örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, propaganda, müzahir kitleyi örgütleme ve harekete geçirme, gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları gibi amaçlarla kullandığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda;

TOPLUMSAL GERGİNLİK YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Mezopotamya Ajansı isimli yapının Basın Komitesi altında kurularak faaliyet yürüttüğü, yapı içerisinde örgütsel ideoloji ve amaçlar doğrultusunda sözde gazeteci, muhabir görünümü altında terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin, özellikle örgütün öne m atfettiği günler olarak bilinen sözde kuruluş yıldönümü, Abdullah Öcalan'ın doğum günü ve ülkemize getiriliş tarihi, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ölüm tarihleri, Dünya Kadınlar Günü, Nevroz vs. günlerde propaganda faaliyetlerine ağırlık verdikleri belirlendi. Kitleyi kullanarak Gezi Parkı olayları veya Kobani olayları benzeri 'Serhildan' olarak tabir ettikleri yaygın şiddet içerikli toplumsal sokak olayları çıkarmaya çalıştıkları, ülke genelinde veya yerel düzeyde kamuoyuna yansıyan birçok asayiş olayını fırsat bilerek etnik hassasiyetler üzerinden toplumsal gerginlik yaratmaya çalıştıkları tespit edildi. Terör örgütünün üst yönetiminden alınan talimat ve perspektifler doğrultusunda hareket ettikleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici yönde asılsız haber ve yorumlarla gazeteci kimliği adı altında gizlenerek örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri, şüpheliler tarafından yürütülen faaliyet esnasında gizliliğe azami ölçüde riayet ettikleri, soruşturma kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uygulanan tedbirler, alınan ifade ve teşhisler, uzman ekiplerce açık kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalarda tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 14 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale el konuldu.