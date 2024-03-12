Ankara feci kaza! Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser park halindeki 7 araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
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