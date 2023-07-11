Video Yaşam Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçiren 10 şüpheliye gözaltı | Video
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçiren 10 şüpheliye gözaltı | Video

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçiren 10 şüpheliye gözaltı | Video

11.07.2023 | 10:09

Askeri lise, deniz meslek yüksekokulu ve deniz harp okulu sıvan sorularının dağıtılması soruşturması çerçevesinde tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 10 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, askeri lise, deniz meslek yüksekokulu ve deniz harp okulu sıvan sorularının dağıtılması soruşturması çerçevesinde 10 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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