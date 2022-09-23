Ankara merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 21 bin 500 TL sahte paraya el konuldu | Video
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Ankara merkezli 4 ilde sahte para ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 57 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda sahte para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Dedektör köpeklerinde katılımı ile 70 ekip 200 personel katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde, 21 bin 500 TL sahte para, 10 gram kokain, 47,6 gram metamfetamin, 23,4 gram eroin, 20 gram esrar, 200 adet sahte ve kaçak alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkıdan çevirme tabancaya ait çok sayıda fişek, 12 adet Symra marka sentetik hap, 10 adet Lyrica marka sentetik hap, 10 adet Suboxon marka sentetik hap, 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam pipo ele geçirildi.
Şüpheli şahısların sosyal medya platformlarından sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptıkları, uyuşturucu madde kullanan şahıslara madde satışından sonra para üstü olarak sahte para verdikleri ve Mernis adreslerinde oturmadıkları veya yıkılacak gecekonduları mernis adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.
UYUŞTURUCU MADDELERE ŞİFRELİ İSİM
Şüpheli şahısların telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları; Eroin maddesine 'Erol Amca', Metamfetamin maddesine 'Metin Amca', sentetik hap olan Lyica'ya 'Leyla Abla', yine sentetik hap olan Smyra'ya 'Sem Amca' şeklinde tabirler kullandıkları, uyuşturucu kullanan şahısların torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satışı yapan şahıslara ödeyecekleri paraları da 'Borç' olarak tabir ettikleri öğrenildi.
Şahısların uyuşturucu parası bulabilmek için Hırsızlık başta olmak üzere birçok farklı suça karıştıkları tespit edilmiştir.