Ankara merkezli suç çetesi operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

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Uyuşturucu ticareti yapıp, esnafa baskı kuran ve yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik Ankara ve Konya illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20’si adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlıların silah ticaretin kazandıkları parayla açtıkları güzellik salonunda uyuşturucu satışı yaptığı öğrenildi.
SİLAH TİCARETİYLE ELDE ETTİKLERİ PARALARI UYUŞTURUCU TİCARETİNDE KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Zanlıların Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki taksi duraklarına baskı kurdukları, taksileri suç eylemlerinde ücretsiz şekilde kullandıkları öğrenildi. Suç çetesinin ayrıca Mamak'ta yaptıkları silah ticaretinden elde ettikleri paralarla Çankaya'da açtıkları güzellik ve bakım merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı aktarıldı. Soruşturmayla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.