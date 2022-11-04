Video Yaşam Ankara merkezli suç çetesi operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Ankara merkezli suç çetesi operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Ankara merkezli suç çetesi operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

04.11.2022 | 15:02

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Uyuşturucu ticareti yapıp, esnafa baskı kuran ve yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik Ankara ve Konya illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20’si adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlıların silah ticaretin kazandıkları parayla açtıkları güzellik salonunda uyuşturucu satışı yaptığı öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren esnafları yağma eden, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç yapılanmasına yönelik yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Ekipler, 4'ü daha önceki ara yakalamalarda tutuklanan toplam 28 şüpheliye yönelik Ankara ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 2'sinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldığı, firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

SİLAH TİCARETİYLE ELDE ETTİKLERİ PARALARI UYUŞTURUCU TİCARETİNDE KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Zanlıların Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki taksi duraklarına baskı kurdukları, taksileri suç eylemlerinde ücretsiz şekilde kullandıkları öğrenildi. Suç çetesinin ayrıca Mamak'ta yaptıkları silah ticaretinden elde ettikleri paralarla Çankaya'da açtıkları güzellik ve bakım merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı aktarıldı. Soruşturmayla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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