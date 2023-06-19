Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 19.06.2023 | 13:12 Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik timlerinin düzenlediği 159 çalışmada zulalarda saklanmış uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirirken 375 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliye sevk edilen zanlılardan 68 tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9’u adli kontrol ile serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 159 çalışma düzenledi. Narkotik timlerinin düzenlediği operasyonlarda 375 sokak satıcısı ve tedarikçisine darbe indirildi.

NARKOTİK TİMLERİ ZULALARI TESPİT ETTİ

Narkotik timleri zulalara gizlenmiş, 4 kilo 417 gram esrar, 1 kilo 158 gram eroin, 868 gram bonzai, 12 bin 408 adet ecstacy hap, 21 bin 867 sentetik ecza, 14 gram kokain, 22 ruhsatsız tabanca, 124 bin Türk lirası ve 2 bin dolar ele geçirdi.

68 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara polisinin düzenlediği 159 çalışmada 375 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68'i tutuklanarak cezaevine gönderirken 9'u adli kontrol ile serbest bırakıldı.