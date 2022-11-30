Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video

Ankara-Niğde otobanında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otobanı Ankara istikameti 135 km Evren mevkiinde gece 02.00 sıralarında meydana gelen kazada Almanya plakalı araç kaza yaptı. Kaza sonrası araç alev aldı. Kazada ikisi kadın biri erkek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.