Ankara sokaklarında limuzinin zor anları | Video
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Başkent’te dar sokaktan dönmeye çalışan limuzin zor anlar yaşadı.
Ankara Çankaya'da ana yoldan dar sokağa girmek isteyen limuzin zor anlar yaşadı. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca dönmeye çalışan araç trafik oluştururken, arka koltukta oturan bir kişinin camdan çıkarak şoförü yönlendirmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Olay İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.