Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video
Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ardından şehir sular altında kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Su basan bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Yenimahalle'de bir evin içinden sel geçti.
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