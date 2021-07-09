Ankara'da 1 tonluk kurbanlık boğanın kalp masajı ile kurtarılma anı kamerada!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlık, veterinerin kalp masajı ile kendine geldi.

Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde kurulan Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde Mehmet Erbolat'a ait 1 tonluk Paşa isimli kurbanlık tosun aniden yere düşüp kaldı. Erbolat, hemen durumu veterinerlere bildirdi. Tosuna hemen müdahale eden Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İsmet Uyar, tosuna kalp masajı ile müdahale ederek hayatını kurtardı.