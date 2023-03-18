Ankara'da 12 katlı apartmanda yangın: 14 kişi dumandan etkilendi | Video
Ankara'nın Mamak ilçesi Bayındır mahallesinde 12 katlı bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangından 14 kişi etkilenirken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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