Video Yaşam Ankara'da 12 katlı apartmanda yangın: 14 kişi dumandan etkilendi | Video
Ankara'da 12 katlı apartmanda yangın: 14 kişi dumandan etkilendi | Video

Ankara'da 12 katlı apartmanda yangın: 14 kişi dumandan etkilendi | Video

18.03.2023 | 10:57

Ankara'nın Mamak ilçesi Bayındır mahallesinde 12 katlı bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangından 14 kişi etkilenirken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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