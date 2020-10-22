Video Yaşam Ankara’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı | Video

Ankara’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı | Video

Ankara’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı | Video
22.10.2020 | 08:34

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Batıkan Y. kontrolündeki 06 NY 302 plakalı Mercedes marka otomobil, Kızılay istikametinde ilerlerken Harun Ö. kontrolündeki 34 SG 8960 plakalı Fiat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle Batıkan Y. kontrolündeki 06 NY 302 plakalı otomobilde bulunan sürücü ile Burcu Ö., Damlanur G., Tuğberk Y., ve 34 SG 8960 plakalı aracın sürücüsü Harun Ö. kabin içerisinde sıkışarak yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.


"Ananem duyarsa kalp krizi geçirir"
Öte yandan Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan ve kazanın şiddetiyle şoka giren yaralı yolculardan birisi polis ekiplerine, "Aileme haber vermeyin ananem duysa kalp krizi geçirir" dedi. Araçlarda yapılan incelemede ise Batıkan Y.'nin kullandığı 06 NY 302 plakalı otomobilde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.


Yaralı şoförün kalbi durdu
Ayrıca, kazaya karışan 34 SG 8960 plakalı aracın sürücüsü Harun Ö. ise araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran Harun Ö.'ye dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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