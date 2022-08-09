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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap atölyesinde yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangında, alevler atölyenin bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı.
YANGINI UNUTTULAR GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Öte yandan olay yerinde görevlerini yapan gazetecileri engellemek isteyen bir grup, sözlü ve fiziki olarak muhabirlere saldırdı. Görüntü alınmasını engelleyen ve kameraları kırmakla tehdit eden grup üyelerini, araya giren duyarlı vatandaşlar durdurdu.