Ankara'da 3 katlı iş yeri alevlere teslim oldu | Video
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.
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