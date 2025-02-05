Ankara'da 3 katlı iş yeri alevlere teslim oldu | Video 05.02.2025 | 08:40 Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi Siteköy Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.