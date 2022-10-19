Ankara'da 3 milyon liralık 3 ton tütün ele geçirildi | Video

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Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara’da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam, 3 milyon lira değerinde 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Söz konusu adres ve çevresinde araştırma yapan ekipler bütün bilgi ve belgeleri toparlayarak operasyon için harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince satışa hazır halde 126 çuval ve pakette 2820 kilogram bandrolsüz tütün ile 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollü tütün olmak üzere toplamda 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonla kaçak sigara üreticilerine büyük darbe vurulurken ele geçirilen kaçak tütünlere el konuldu. Ele geçirilen kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.