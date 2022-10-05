Ankara'da 37 yaş küçük eşini öldüren Muzaffer Çorap’ın evinden cephanelik çıktı | Video
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Ankara'da kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Çorap'ı öldüren Muzaffer Çorap’ın evinde yapılan aramada 7 tane av tüfeği çıktı.
Her hafta binayı temizlemek için gelen temizlikçinin söylemesiyle durumdan haberdar olduklarını belirten komşu Çetin Karaağaç, "Balkona çıktım ve baktım polis araçları vardı burada. Hala devam ediyor. Bu şekilde gördük. Ben zaten en üst kattayım, karşı karşıyayız ama duymadım. Zaten ilkbaharda buraya taşındılar. Bazen adam inerdi aşağıya ve markete giderken tesadüf yolda karşılaşırsak merhabalaşırdık. Bayanı sadece bir sefer temizlik yaparken gördüm" ifadelerini kullandı.