Video Yaşam Ankara'da 4 aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi | Video
Ankara'da 4 aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi | Video

Ankara'da 4 aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi | Video

14.01.2025 | 12:14

Ankara'da ikisi servis otobüsü, bir minibüs ve bir sivil aracın karıştığı zincirleme trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi.

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Kaza, sabah 07.30 sıralarında Çubuk ilçesi Güldarpı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 CHG 76 plakalı Volkswagen marka aracın sürücüsü M.Y., sağ şeritte yolcu indiren M.A. idaresindeki 06 CDV 19 plakalı Karsan marka minibüsü geçmek için orta şeride doğru manevra yaptı. O esnada orta şeritte seyir halinde olan G.K. kontrolündeki 34 KTP 53 plakalı Man marka servis otobüsü, aniden önüne çıkan 06 CHG 76 plakalı araca arkadan çarptı. Servis otobüsünün arkasından ilerleyen ve sürücülüğünü H.Y.'nin yaptığı aynı firmaya ait olan 06 DMV 565 aynı model diğer servis otobüsü de duramayarak önündeki otobüse çarptı. Çarpışmaların etkisiyle savrulan sivil araç ise duraktaki minibüse çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında minibüs sürücüsü M.A.'nın da yer aldığı toplam 33 yaralı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi ve herhangi ciddi bir sağlık problemlerinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, bölge trafiğinde bir süre kontrollü akış sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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