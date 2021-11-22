Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı Polatlı-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Polatlı'dan Ankara istikametine giden Ahmet Y. yönetimindeki 50 AP 223 plakalı TIR'ın dorsesi, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak TIR'dan ayrıldı. Aynı yönde giden Hamza K. yönetimindeki 06 AP 372 plakalı kamyonet, TIR'ın ayrılan dorsesine çarparak yola savruldu. Ümit K. idaresindeki 06 GB 810 plakalı otomobil ve Rabia K. yönetimindeki 06 CJT 236 plakalı otomobilin de TIR'a çarpamasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, araç içinden itfaiyenin çalışması ile çıkarılarak ambulanslarla çevre hastenelere sevk edildi. Kamyonetin sürücüsü Hamza K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Ümit K. ve otomobildeki diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

