Video Yaşam Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video

Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video

Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video
11.01.2021 | 08:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video 05:07
Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video 11.01.2021 | 08:27
Son dakika! Ankara'daki 4.5'lik depremin anında ahırdaki hayvanların yaşadığı korku ve panik anları kamerada | Video 00:10
Son dakika! Ankara'daki 4.5'lik depremin anında ahırdaki hayvanların yaşadığı korku ve panik anları kamerada | Video 11.01.2021 | 08:30
SON DAKİKA! Ankara'daki 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı | Video 00:13
SON DAKİKA! Ankara'daki 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı | Video 11.01.2021 | 08:27
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 11 Ocak 2021 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 11 Ocak 2021 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 11.01.2021 | 07:08
TRT EBA TV izle! 11 Ocak Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (11 Ocak Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 11.01.2021 | 06:40
Dünyaca ünlü sahilde turistlerin yaz aylarını aratmayan yoğunluğu | Video 03:50
Dünyaca ünlü sahilde turistlerin yaz aylarını aratmayan yoğunluğu | Video 10.01.2021 | 17:04
Araçlar hurdaya döndü, bariyerler otomobilin köprüye uçmasını engelledi | Video 01:21
Araçlar hurdaya döndü, bariyerler otomobilin köprüye uçmasını engelledi | Video 10.01.2021 | 16:08
Son dakika! Harran Üniversitesi'nde yangın! İşte ilk görüntüler | Video 06:21
Son dakika! Harran Üniversitesi'nde yangın! İşte ilk görüntüler | Video 10.01.2021 | 16:09
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın | Video 00:19
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın | Video 10.01.2021 | 15:53
Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile düet yaptı | Video 00:44
Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile düet yaptı | Video 10.01.2021 | 15:21
Son dakika! Aleyna'nın katili İranlı eski sevgili çıktı | Video 01:55
Son dakika! Aleyna'nın katili İranlı eski sevgili çıktı | Video 10.01.2021 | 15:12
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma | Video 05:17
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma | Video 10.01.2021 | 14:52
Ehliyetsiz sürücü kısıtlamayı ihlal etti, otomobiline 9 kişi sığdırdı | Video 02:21
Ehliyetsiz sürücü kısıtlamayı ihlal etti, otomobiline 9 kişi sığdırdı | Video 10.01.2021 | 14:28
Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen kaçak avcılar göle 250 metrelik ağ attı | Video 02:34
Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen kaçak avcılar göle 250 metrelik ağ attı | Video 10.01.2021 | 14:18
Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video 00:47
Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video 10.01.2021 | 13:39
Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti | Video 02:37
Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti | Video 10.01.2021 | 13:03
Kısıtlama saatinde yürekleri ağza getiren kaza | Video 01:16
Kısıtlama saatinde yürekleri ağza getiren kaza | Video 10.01.2021 | 12:06
Lice şehidi Mehmet Çelik'in 1,5 yıl önce nişanlandığı görüntüler duygulandırdı | Video 00:19
Lice şehidi Mehmet Çelik'in 1,5 yıl önce nişanlandığı görüntüler duygulandırdı | Video 10.01.2021 | 11:47
Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 01:13
Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 10.01.2021 | 11:36
4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı | Video 01:10
4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı | Video 10.01.2021 | 11:26

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA