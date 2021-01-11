Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu.