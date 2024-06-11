Ankara’da 6 buçuk milyonu aşkın dolu makaron ele geçirildi | Video
Ankara’da bir depoya düzenlenen operasyonda 6 milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
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