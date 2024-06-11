Video Yaşam Ankara’da 6 buçuk milyonu aşkın dolu makaron ele geçirildi | Video
Ankara’da 6 buçuk milyonu aşkın dolu makaron ele geçirildi | Video

Ankara’da 6 buçuk milyonu aşkın dolu makaron ele geçirildi | Video

11.06.2024 | 09:19

Ankara’da bir depoya düzenlenen operasyonda 6 milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı'nda bir depoya düzenledikleri operasyonda 6 milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan bir şahıs ise gözaltına alındı.
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