Video Yaşam Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
22.09.2021 | 09:13

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) karşısında meydana geldi. Tandoğan yönüne giden Enes Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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